Российский кузнец-самоучка выковал дракона из 330 монет

Российский кузнец-самоучка Денис Ростовцев выковал дракона из мультфильма «Мулан» из 330 монет. Житель города Златоуста выложил фото своего творения на личной странице во «ВКонтакте», написал «Царьград».

Пользователи Сети похвалили мужчину за оригинальность.

«Это каминный набор. На кончиках крыльев есть завитки. Они держат кочергу и совок», — уточнил Денис.

По словам художника, дракона предстоит покрасить, нужно будет изобразить ему выразительные глаза. Ростовцев планирует показать свою работу на выставках и ярмарках.

Ранее сообщалось, что Бюст первого человека в космосе Юрия Гагарина установили в штаб-квартире тунисской компании Telnet в столице страны. Посол России в Тунисе Сергей Николаев заявил, что монумент станет «символом набирающего обороты двустороннего взаимодействия». Тунисские компании намерены развивать сотрудничество с ГК «Роскосмос», АО «Главкосмос Пусковые Услуги» и ООО «Спутникс».

Автор работы — скульптор Алексей Леонов. Бронзовый бюст Гагарина был передан в дар международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур — единый мир» при содействии посольства.