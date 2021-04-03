Бронзовый бюст Юрия Гагарина установили в Тунисе

Бюст первого человека в космосе Юрия Гагарина установили в штаб-квартире тунисской компании Telnet в столице страны. Он станет «символом набирающего обороты двустороннего взаимодействия», отметил посол России в Тунисе Сергей Николаев.

Автор работы — скульптор Алексей Леонов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Тунисе. Бронзовый бюст Гагарина был передан в дар международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур — единый мир» при содействии посольства.

«Благодаря кооперации с российским космическим кластером тунисские друзья обогатились новым опытом, сделали решительный шаг по пути научно-технического прогресса», — отметил Николаев. По его словам, достигнутые в рамках сотрудничества результаты «закладывают прочный фундамент для дальнейшего расширения партнерства в аэрокосмической отрасли за счет арабских и африканских государств». Российский посол в Тунисе напомнил, что компания Telnet первой из африканских и арабских компаний открыла филиал в центре «Сколково».

Тунисские компании, как отметил Николаев, намерены развивать сотрудничество с ГК «Роскосмос», АО «Главкосмос Пусковые Услуги» и ООО «Спутникс». Российский посол заметил, что в рамках подписанного меморандума активно прорабатываются вопросы совместного производства малых космических аппаратов и компонентов для них не только для собственных нужд, но и на экспорт.

По его словам, до 2023 года планируется создать и вывести на орбиту группировку из 30 тунисских наноспутников, которые будут оснащены передовым коммуникационным оборудованием. Также, как подчеркнул Николаев, в планах обустроить в Тунисе образовательные центры и испытательные лаборатории.

Памятник Елизавете Глинке появился в Красногорске, у центра «Созвездие». Там проходят реабилитацию дети, которые пострадали в ходе боевых действий в Донбассе. Этим детям доктор Лиза помогала с начала войны и вплоть до своей смерти. Некоторые из них до сих пор проходят лечение и реабилитацию. Памятник изображает улыбающуюся Елизавету Глинку.