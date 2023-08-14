Культура 14 августа 2023, 15:20 Российский фильм «Вызов» выйдет в Сети 1 сентября Онлайн-кинотеатр Start 1 сентября выпустит в прокат фильм «Вызов» Централ Партнершип

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Космическая драма режиссера Клима Шипенко «Вызов» выйдет в онлайн-кинотеатре Start 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили на сайте платформы.

После четырех месяцев проката в российских кинотеатрах «Вызов» появится на цифровых экранах.

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«„Вызов“ Клима Шипенко, ставший первым игровым фильмом, снятым на борту МКС, доказал, что нет ничего невозможного», — указали в анонсе.

Зрители также смогут ознакомиться с деталями создания ленты. Для этого авторы проекта сняли документальную картину «Вызов. О фильме, покорившем космос» из восьми серий.

В начале августа 2023 года «Вызов» собрал больше двух миллиардов рублей в прокате. Премьера состоялась 20 апреля.

Фильм стал первой в мире лентой, частично снятой в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко были на МКС 12 дней.

Пересильд получила госпремию 10 миллионов рублей за фильм «Вызов». Награду артистке вручил президент Владимир Путин.