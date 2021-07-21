Сериал «Коса» Волошина стал победителем на фестивале в Нью-Йорке

Российский сериал Игоря Волошина «Коса» занял призовое место в категории «Лучший ТВ / Веб-сериал» на международном кинофестивале, который проходил в Нью-Йорке. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на продюсерскую компанию «Среда».

Главные роли в сериале достались актрисе Линде Лапиньш и актеру Александру Горбатову. По сюжету девушке-следователю предстоит раскрыть серию преступлений загадочных убийств на Куршской косе. События разворачиваются в национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области.

Пилотный эпизод «Косы» показали на 43-м Московском международном кинофестивале в программе «Первая серия. Дубль второй». Эксклюзивная премьера пройдет в онлайн-кинотеатре KION.