Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске встретили овациями
Черно-белый фильм показали в двух залах Дворца кино. Всего за два дня картину можно будет увидеть на фестивале 15 раз, сообщил «Кинорепортер». Главную роль исполнила супруга режиссера Юлия Высоцкая.
Премьера прошла с аншлагом: на утреннем сеансе 7 сентября зал был наполнен на две трети, несмотря на ограничения по коронавирусу. Финальные титры зрители встретили аплодисментами.
Режиссер с супругой жестами поблагодарили собравшихся, после чего направились к выходу.
Когда лента выйдет в российский прокат, пока неизвестно.
В 2016 году фильм Кончаловского «Рай», рассказывающий об ужасах холокоста, был удостоен «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля. Следующую картину «Грех» также должны были показать в Венеции, однако до начала смотра группа не успевала завершить монтаж, и картину отозвали с конкурса.
Венецианский кинофестиваль стал первым киносмотром после начала эпидемии коронавируса.