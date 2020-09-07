Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске встретили овациями

Зрители Венецианского кинофестиваля встретили овациями новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Картина рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Черно-белый фильм показали в двух залах Дворца кино. Всего за два дня картину можно будет увидеть на фестивале 15 раз, сообщил «Кинорепортер». Главную роль исполнила супруга режиссера Юлия Высоцкая.

Премьера прошла с аншлагом: на утреннем сеансе 7 сентября зал был наполнен на две трети, несмотря на ограничения по коронавирусу. Финальные титры зрители встретили аплодисментами.

Режиссер с супругой жестами поблагодарили собравшихся, после чего направились к выходу.

Когда лента выйдет в российский прокат, пока неизвестно.

В 2016 году фильм Кончаловского «Рай», рассказывающий об ужасах холокоста, был удостоен «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля. Следующую картину «Грех» также должны были показать в Венеции, однако до начала смотра группа не успевала завершить монтаж, и картину отозвали с конкурса.

Венецианский кинофестиваль стал первым киносмотром после начала эпидемии коронавируса.