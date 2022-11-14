Культура 14 ноября 2022, 02:06 Российский фильм «Иван Денисович» победил на кинофестивале в Италии Фильм «Иван Денисович» по рассказу Солженицына победил на кинофестивале в Палермо Публичное достояние

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Фильм «Иван Денисович» стал лауреатом 44-го международного кинофестиваля Efebo d’Oro. Основой киноленты стал рассказ писателя Александра Солженицына. Культурное событие прошло в Италии, сообщили его организаторы РИА «Новости».

Российская кинолента участвовала в конкурсной программе вместе с шестью другими работами из других стран. Режиссер Глеб Панфилов завершил съемки фильма в 2019 году.

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На роль Ивана Денисовича Шухова он выбрал актера Филиппа Янковского. Также в киноленте снимались Александр Караваев, Игорь Савочкин, Сергей Карякин и другие артисты.

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Премьера фильма «Иван Денисович» состоялась в прошлом году на 74-м кинофестивале в Локарно. Теперь его покажут зрителям кинофестиваля Author International Film Festival в Мексике. Также киноленту внесли в список внеконкурсной программы Life Fest Film Festival, который сейчас проходит в США.

Мультфильм «Хозяйка Медной горы», который создал аниматор Дмитрий Геллера, ранее взял первое место на фестивале анимационного кино Countryside Animafest Cyprus на Кипре.