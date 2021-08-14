Мультфильм российского аниматора стал лауреатом фестиваля на Кипре

Лауреатом ежегодного фестиваля анимационного кино Countryside Animafest Cyprus на Кипре стал фильм «Хозяйка Медной горы» (2020) российского аниматора Дмитрия Геллера. В конкурсной программе принимали участие 33 фильма. Два из них — российские.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов фестиваля. В итоговом заявлении экспертов сказано, что жюри понравились очаровательные и выразительные бумажные куклы, использованные в народной притче.

«При помощи сильных персонажей и элементов магического реализма режиссер создает пример феерического кинематографического мастерства», — отмечается в тексте заявления.

Победителем фестиваля стал фильм «Мальбек» (Maalbeek, 2020) французского аниматора Исмаэля Жофруа Шандути. Он рассказывает о теракте 2016 года в бельгийском метро. Создатель картины использовал абстракцию, цифровые и архивные материалы.

Российский актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d’Oro за главную роль в фильме «Иван Денисович» на фестивале в Локарно.