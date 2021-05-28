Российский актер Геннадий Стасенко скончался в Курске

Заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко скончался в возрасте 81 года в Курске, написал «МИР 24» со ссылкой на публикацию Курского драматического театра имени Пушкина во «ВКонтакте».

Уточняется, что актер умер 23 мая. Причины смерти мужчины не называются.

Стасенко родился в 1940 году в городе Тайшете. Он отучился в Днепропетровском театральном училище, после чего начал служить в Днепропетровском русском драматическом театре имени Горького. Также на протяжении всей карьеры артист выступал в Николаевском русском драматическом театре имени Чкалова и театрах Благовещенска и Котласа. Геннадий Семенович исполнил более 90 ролей в Курском драмтеатре Стасенко. Он исполнял роли в таких постановках как «Самая счастливая», «Модели сезона», «Женитьба» и многих других.

Также 23 мая умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая. Ей был 81 год. Пока неизвестно, по какой причине скончалась актриса.

Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963-м окончила Государственный институт театрального искусства. Она служила сперва в Театре на Таганке, а затем — в Содружестве актеров Таганки. В 2003 году, помимо основной работы, начала вести занятия в «Школе современной пьесы».