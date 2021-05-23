Умерла актриса Нина Шацкая

Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая. Ей был 81 год. Об этом сообщили РИА «Новости» в Театре на Таганке. Причины смерти актрисы пока не ясны.

Нина Шацкая родилась 16 марта 1940 года. В 1963-м окончила Государственный институт театрального искусства. Она служила сперва в Театре на Таганке, а затем — в Содружестве актеров Таганки. В 2003 году, помимо основной работы, начала вести занятия в Школе современной пьесы.

В 1963 году Шацкая вышла замуж за актера Валерия Золотухина — пара прожила вместе 14 лет, у них родился сын. Брак распался в 1977 году, а в 1982-м актриса вышла замуж во второй раз за своего коллегу Леонида Филатова — он умер в 2003 году.

За свою карьеру участвовала в 14 театральных постановках, в числе которых «Мастер и Маргарита», «А зори здесь тихие», «Десять дней, которые потрясли мир» и «Владимир Высоцкий».

Кроме того, Шацкая снималась в кино — больше всего она известна благодаря ролям в фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Чрезвычайное поручение» Степана Кеворкова и «Контрабанда» Станислава Говорухина.