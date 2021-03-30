Российская писательница впервые вошла в лонг-лист Международной Букеровской премии

Российская писательница Мария Степанова вошла в лонг-лист престижной Международной Букеровской премии. Это произошло впервые в истории. Премию присуждают в области литературы на английском языке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов.

В лонг-листе оказались 13 авторов из 12 стран мира. Россиянка попала в список со своей книгой-эссе «Памяти памяти». В этом произведении она рассказывает историю своей семьи. В 2018 году Степанова получила за свою работу российскую литературную премию «Большая книга».

«В нынешнем формате, к которому мы пришли в 2016 году, Степанова — первый российский писатель, включенный в „длинный список“. В 2009 году в число номинантов попала Людмила Улицкая», — приводит агентство слова собеседника.

Марии Степановой 48 лет. Она окончила Литературный институт имени Горького. Права на издание ее «Памяти памяти» приобрели издательства в 19 странах.

Накануне фильм российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» стал лидером проката в Соединенных Штатах по итогам выходных. Картина заработала 6,7 миллиона долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах. Ранее никто из отечественных режиссеров не добивался таких финансовых успехов за океаном.