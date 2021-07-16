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    16 июля 2021, 22:12

    Россиянка Коваленко получила особый приз в Каннах за фильм «Разжимая кулаки»

    Ирэна Колесова

    Российский режиссер Кира Коваленко получила главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Разжимая кулаки». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

    Россиянка Коваленко получила особый приз в Каннах за фильм «Разжимая кулаки»

    Кира Коваленко — выпускница мастерской знаменитого режиссера Александра Сокурова. Лента «Разжимая кулаки» стала ее вторым полнометражным фильмом.

    Действие картины разворачивается в небольшом городке Мизур, который находится в Северной Осетии. Главная героиня, девушка по имени Ада, проживает с отцом и братом. Воспитание в семье проходит в достаточно строгих рамках, и старшие дети с этим борются. Один из братьев уже успел к этому времени уехать из родительского дома и отправиться на заработки в большой город. А младший — пока еще не осознал, какие у него цели в жизни. В отличие от Ады, которая начала строить планы побега из отцовского гнезда.

    «Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается для героини сложнее, чем казалось», — говорится в описании фильма.

    Сегодня стали известны и другие победители. Приза жюри удостоилась картина «Великая свобода», которую создал режиссер Себастьян Мейсе из Австрии. А премию «Особый талант» заслужила лента «Ягненок» исландца Вальдимара Йохансона.

    Свой первый полнометражный мультфильм в формате 3D выпускает студия «Союзмультфильм». Когда новая картина выйдет на экраны, пока неизвестно. Директор студии сказал, что работы закончатся к концу года, а даты проката назовут кинотеатры с учетом коронавирусной ситуации.