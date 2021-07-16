Россиянка Коваленко получила особый приз в Каннах за фильм «Разжимая кулаки»

Российский режиссер Кира Коваленко получила главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Разжимая кулаки». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кира Коваленко — выпускница мастерской знаменитого режиссера Александра Сокурова. Лента «Разжимая кулаки» стала ее вторым полнометражным фильмом.

Действие картины разворачивается в небольшом городке Мизур, который находится в Северной Осетии. Главная героиня, девушка по имени Ада, проживает с отцом и братом. Воспитание в семье проходит в достаточно строгих рамках, и старшие дети с этим борются. Один из братьев уже успел к этому времени уехать из родительского дома и отправиться на заработки в большой город. А младший — пока еще не осознал, какие у него цели в жизни. В отличие от Ады, которая начала строить планы побега из отцовского гнезда.

«Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается для героини сложнее, чем казалось», — говорится в описании фильма.

Сегодня стали известны и другие победители. Приза жюри удостоилась картина «Великая свобода», которую создал режиссер Себастьян Мейсе из Австрии. А премию «Особый талант» заслужила лента «Ягненок» исландца Вальдимара Йохансона.

Свой первый полнометражный мультфильм в формате 3D выпускает студия «Союзмультфильм». Когда новая картина выйдет на экраны, пока неизвестно. Директор студии сказал, что работы закончатся к концу года, а даты проката назовут кинотеатры с учетом коронавирусной ситуации.