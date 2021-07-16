Работа над первой 3D-картиной «Союзмультфильма» завершится к концу года

Первая полнометражная трехмерная картина «Союзмультфильма» должна была выйти на экраны в конце 2021 года, но дату премьеры могут перенести из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил директор студии Борис Машковцев.

«Мы в этом году заканчиваем производство первого для студии полнометражного фильма в технологии компьютерной графики „Адъютант Суворова“. Дата релиза из-за пандемии опять же неизвестна из-за того, что это будет кино для проката в кинотеатрах», — сказал Машковцев.

Директор студии добавил, что «Адъютант Суворова» — это приключенческий исторический мультфильм. Он расскажет зрителям не только о русском полководце и его альпийской кампании, но и о судьбе подростка, который попал к нему на службу. По словам Машковцева, это будет история о человеке в сложной ситуации, которая дает ему большие возможности для быстрого роста.

«Адъютант Суворова» будет выполнен с использованием технике 3D, современной технологии motion capture и дорисовки вручную. Борис Машковцев добавил, что в 2022 году «Союзмультфильм» анонсирует также фантастический анимационный сериал.

Студия сейчас ведет переговоры с известной американской компанией Netflix. Стороны обсуждают возможные перспективы сотрудничества.