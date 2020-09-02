Россияне смогут смотреть Netflix на родном языке. Сервис уложит конкурентов на лопатки

Стриминговый сервис Netflix полностью локализуют в России. Пользователи смогут смотреть как иностранный контент, так и отечественный. Но появление сервиса в России может не только привести к конкуренции, но и оставить в стороне другие компании.

«Это прекрасная новость с точки зрения, что будет конкурентная среда. Одно дело, когда между собой конкурируют „Окко“, Ivi, „КиноПоиск“ и „Море ТВ“, а другое — когда в эту игру вступит большой игрок Netflix, у которого с деньгами совсем по-другому, чем у наших. Там другие объемы денег», — пояснил «360» кинопродюсер Гевонд Андреасян.

При этом он отметил, что с трудом представляет, что Netflix пустят на рынок легко и без каких-либо ограничений. У сервиса уже сейчас доля русскоязычного контента 4-5%. Если весь объем переведут, то компания не только догонит конкурентов, но и положит их на лопатки.

«Я к этому отношусь так, что или придумают какие-то ограничения для Netflix или Netflix всех победит. Если не брать Москву, то Netflix смотрит очень ограниченное число людей, потому что там очень мало контента с переводом. Не все любят читать субтитры», — подчеркнул кинопродюсер.

По его словам, если сейчас «Национальная Медиа Группа» (НМГ) начнет переводить фильмы и сериалы, а сервис добавит российские картины, то Netflix займет лидирующую позицию.

«Если сейчас Ivi номер один, то им понадобится всего год, чтобы поменять этот рынок», — заявил Андреасян.

Он добавил, что все будет зависеть от подхода. Здоровая конкуренция даст возможность расти и развиваться всем продакшен-компаниям.

Ранее генеральный директор НМГ Ольга Паскина сообщила, что холдинг станет оператором Netflix в России. Сервис полностью локализуется на территории страны.