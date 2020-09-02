Netflix станет доступен на русском языке. Платить можно будет в рублях

«„Национальная Медиа Группа“ (НМГ) подтверждает партнерство с Netflix в России. Холдинг становится оператором сервиса Netflix на территории РФ. Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России. НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса», — приводит агентство слова генерального директора НМГ Ольги Паскиной.

В планах НМГ стать лидером в цифровом сегменте в России. Сейчас Netflix доступен на 30 языках. Русскоязычную версию запустят уже скоро, однако точной даты партнер сервиса пока не называет.

Netflix предоставляет свои услуги почти в 200 странах мира. Компанию основали в Соединенных Штатах в 1997 году. Штаб-квартира Netflix находится в Калифорнии. С 2013 года сервис снимает собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.

В начале 2020 года картины собственного производства Netflix получили 24 номинации на премию «Оскар».