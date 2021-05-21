Россияне оценили шансы Manizha на победу в Евровидении

Российская певица Manizha окажется «в хвосте» рейтинга Евровидения-2021. Так считают большинство россиян, результаты опроса представило «ФедералПресс».

Исполнительница не получит хороший результат, это мнение 41% респондентов. Manizha попадет в тройку победителей, считают 29% соотечественников. А 15% верят, что участница займет первое место.

Еще 15% участников опроса затруднились ответить на вопрос, выиграет ли Manizha Евровидение.

Финал конкурса Евровидение пройдет 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На нем выступят представители 26 стран, в том числе и Россия. Manizha выйдет на сцену с песней Russian Woman под пятым номером.

Ранее букмекеры пересмотрели позицию Manizha в рейтинге песенного конкурса. Россиянка займет 15-е место, такой прогноз они дали после второго полуфинала. Сперва Manizha занимала 10-ю строчку.

Второй полуфинал Евровидения прошел в Роттердаме 20 мая.