Россиянам запретили вести любую творческую деятельность на Украине | 360°

Культура 04 ноября 2022, 19:48 Россиянам запретили вести любую творческую деятельность на Украине Президент Зеленский подписал петицию о запрете россиянам заниматься творчеством на Украине РИА "Новости"

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Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам РФ вести любую творческую деятельность на территории Украины. Об этом сообщили на официальном сайте украинского президента. Для того чтобы петиция попала на рассмотрение к главе государства, автору необходимо было собрать 25 тысяч подписей.

Зеленский написал, что поддерживает петицию, потому что в задачи Украины входит уничтожение русского и советского наследия, которое устанавливает в стране «русские пропагандистские нарративы».

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«Нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой», — сказал глава государства в ответе на петицию.

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Президент напомнил, что некоторые ограничения для артистов из РФ уже действуют на Украине. В стране законодательно запретили публично проигрывать и исполнять песни и музыку российских исполнителей. Гастроли тоже под запретом.

Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать соответствующие меры, чтобы предложения, сделанные в петиции, вступили в силу. В ней, в том числе, предлагается запретить гражданам России любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания и театра.