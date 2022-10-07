Российскую музыку и клипы запретили на Украине | 360°

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Российскую музыку и клипы запретили на Украине

Закон о запрете российской музыки и клипов вступил в силу на Украине

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На Украине вступил в силу запрет на публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на сообщение местного парламента.

Также под запрет попали и гастроли российских исполнителей.

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«О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», — назвали закон парламентарии страны.

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Представители Верховной рады отметили, что постановление вступило в силу 7 октября.

Парламент Украины разработал и зарегистрировал запрет на публичное исполнение российской музыки и клипов еще в мае. Его приняли уже в следующем месяце.

Изначально авторы законопроекта планировали сделать исключение для отказавшихся от российского гражданства и оставивших украинский паспорт. Также из-под запрета хотели вывести артистов, осудивших спецоперацию.

Украина

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