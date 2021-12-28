Роскомнадзор внес Netflix в список аудиовизуальных сервисов

Локализованный в России американский стриминговый сервис Netflix внесли в список аудиовизуальных сервисов. Запись в реестр сделал Роскомнадзор, передало РИА «Новости».

При этом владельцем сервиса указано общество с ограниченной ответственностью «Развлекательный онлайн-сервис».

Ранее сообщалось, что Дарья Мельникова и Юра Борисов сыграют в новом российском драматическом сериале «Ничего особенного» для Netflix. Эта история волонтера фонда помощи людям с особенностями развития станет режиссерским дебютом Ильи Маланина.

По сюжету, молодой актер оказывается в творческой студии фонда помощи людям с особенностями развития. Он начинает помогать подопечным организации, находит с ними общий язык, помогает их близким людям посмотреть на жизнь с новой стороны.