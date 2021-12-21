Netflix снимет сериал «Ничего особенного» о волонтерах в России

Дарья Мельникова и Юра Борисов сыграют в новом российском драматическом сериале «Ничего особенного» для Netflix. Эта история волонтера фонда помощи людям с особенностями развития станет режиссерским дебютом Ильи Маланина.

По сюжету, молодой актер оказывается в творческой студии фонда помощи людям с особенностями развития. Он начинает помогать подопечным организации, находит с ними общий язык, помогает близким людям посмотреть на жизнь с новой стороны, рассказали в пресс-службе стримингового сервиса.

«В ней (истории актера — прим. ред.) много чувственности, открытости и любви. Каждый персонаж соткан из противоречий как в мыслях, так и в поступках. В этом нет ничего особенного», — отметил Маланин.

Директор направления оригинальных сериалов Центральной и Восточной Европы и России Анна Наглер согласилась с режиссером, отметив, что сериал будет очень чувственным и еще в большей степени комичным.

«Это трогательный проект о том, какие глубокие взаимоотношения могут возникнуть, если мы дадим себе шанс узнать друг друга получше. Мы были очарованы этой историей и надеемся, что она в равной степени понравится и нашим российским зрителям», — добавила она.

Помимо Мельниковой и Борисова, главные роли исполнят Полина Пушкарук, Антон Санкевич и Ольга Ломоносова. Сериал выйдет по всему миру. Дата премьеры пока не называется.