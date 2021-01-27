Госпитализирован худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков

В одной из московских клиник был госпитализирован художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького Эдуард Бояков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, он восстанавливается после операции.

«Эдуард Владиславович госпитализирован. Прошла операция. Чувствует себя хорошо. В ближайшее время будет на связи», — сказали в пресс-службе.

Эдуард Бояков родился в 1964 году в Дагестане. Худруком МХАТа был назначен в декабре 2018 года. Поставил на его сцене спектакли «Синяя птица» Мориса Метерлинка и «Лавр» по роману российского писателя Евгения Водолазкина.

Ранее Telegram-канал «Закулиска» сообщил, что Бояков находится в тяжелом состоянии после сложной операции на сердце. Было высказано предположение, что его ждет долгий восстановительный период с жестким ограничением всех видов деятельности.