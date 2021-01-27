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    27 января 2021, 23:53

    Госпитализирован худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков

    Анастасия Кукова

    В одной из московских клиник был госпитализирован художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького Эдуард Бояков.
    Госпитализирован худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, он восстанавливается после операции.

    «Эдуард Владиславович госпитализирован. Прошла операция. Чувствует себя хорошо. В ближайшее время будет на связи», — сказали в пресс-службе.

    Эдуард Бояков родился в 1964 году в Дагестане. Худруком МХАТа был назначен в декабре 2018 года. Поставил на его сцене спектакли «Синяя птица» Мориса Метерлинка и «Лавр» по роману российского писателя Евгения Водолазкина.

    Ранее Telegram-канал «Закулиска» сообщил, что Бояков находится в тяжелом состоянии после сложной операции на сердце. Было высказано предположение, что его ждет долгий восстановительный период с жестким ограничением всех видов деятельности.