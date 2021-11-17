Актер Шон Пенн снимется в фильме о Майдане

Голливудский актер Шон Пенн примет участие в съемках фильма, которые будут проходить на Украине. Речь идет об экранизации событий, которые происходили на Майдане в 2014 году. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, в кинокартине затронут события, которые сейчас происходят в Донбассе. Всех участников съемочной команды попросили не разглашать моменты, связанные с экранизацией предстоящей картины, написало ИА НСН.

Сейчас Пенн проводит съемки на Институтской улице в Киеве, где в 2014 году снайперы начали стрелять по собравшимся на площади людям. В ближайшее время актер собирается посетить зону вооруженного конфликта в Донбассе.