Режиссер Роман Полански получил три премии «Сезар» несмотря на протесты феминисток

Режиссер Роман Полански получил три премии «Сезар» за фильм «Офицер и шпион». Кинолента была признана лучшей в номинациях за режиссуру, костюмы и киноадаптацию. Вручение награды проходило на фоне массовых протестов феминисток.

Как сообщил портал Huffpost, 45-я церемония награждения проходила под большим напряжением. Сам режиссер и съемочная группа не приехали во Францию, опасаясь нападений активисток, которые несколько недель требовали не давать премию человеку, дважды обвиненному в изнасиловании.

Сразу после объявления о победе Полански церемонию покинули актриса Адель Энель и режиссер Селин Сьамма. Энель несколько дней назад заявляла прессе, что дать премию Полански — все равно, что плюнуть в лицо его жертвам, и сказать, что не так уж плохо насиловать женщин.

Польский режиссер Роман Полански ранее обвинял кинопродюсера Харви Вайнштейна в лицемерии. По его версии, киномагнат опасался соперничества, поэтому «специально раскопал» его историю об изнасиловании.