Роман Полански обвинил Харви Вайнштейна в лицемерии

Польский режиссер Роман Полански заявил, что скандально известный кинопродюсер Харви Вайнштейн специально раскопал историю об изнасиловании, чтобы уменьшить шансы соперника получить «Оскара» за фильм «Пианист» в 2002 году.

Адвокаты Вайнштейна представили доказательства его невиновности Подробнее

Роман Полански сообщил Paris Match, что никогда не был знаком с Вайнштейном. Он пару раз пересекался с киномагнатом, у которого уже тогда была репутация акулы бизнеса. Поэтому был очень удивлен лавиной обвинений, хлынувших с его стороны. Именно помощник Вайнштейна первым назвал Полански «насильником детей».

«Но я знаю, что Вайнштейн запаниковал в 2003 году, когда „Пианист“ получил две награды на Bafta, это британский „Оскар“. В том числе, за лучший фильм, которую обычно получает продюсер. Вайнштейн, чтобы предотвратить мою победу на вручении премии американской киноакадемии, запустил кампанию. Именно он раскопал то старое дело с Самантой. Тому минуло 26 лет, и оно никого не интересовало. Парадокс в том, что я все-таки получил „Оскара“ как лучший режиссер», — рассказал кинорежиссер.

Речь идет о Саманте Геймер, 13-летней девочке, которая обвинила Полански в том, что он в 1977 году накачал ее наркотиками и изнасиловал на вилле актера Джека Николсона. Режиссер был приговорен к 50 годам тюрьмы, но бежал через Великобританию во Францию.

Своей вины он не признает. Полански утверждает, что изнасилования не было, хотя секс случился. В любом случае, он глубоко сожалеет о своем поступке. Он написал об этом Саманте и сейчас они поддерживают связь.