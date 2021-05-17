Режиссер Николай Малецкий умер в возрасте 75 лет

Российский режиссер Николай Малецкий скончался в возрасте 75 лет, написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов РФ.

Причина смерти Малецкого не уточняется. Коллеги Николая Леонидовича выразили свои соболезнования и слова поддержки его родственникам. О месте и времени проведения похорон будет известно позже.

Малецкий как режиссер работал над созданием таких кинокартин, как «Семейное дело», «Рядом с вами», «Побег из дворца», «Такая она — игра» и ряд других. Помимо прочего, Николай Леонидович — сценарист лент «Мелодрама с покушением на убийство», «Завтрак с видом на Эльбрус», «По планете на коне» и других. С 1997 по 2003 год он работал во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова.

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