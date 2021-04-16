Актер и режиссер Эльдар Кулиев скончался в возрасте 80 лет

Советский и азербайджанский актер и режиссер Эльдар Кулиев умер на 81 году жизни. Об этом сообщили в национальном Союзе кинематографистов, написало ИА Nation News.

Отмечается, что самочувствие артиста ухудшилось после того, как у него случился сердечный приступ. Кулиев попал в больницу, медикам удалось его спасти. После повторной госпитализации сердце актера не выдержало и остановилось навсегда.

Кулиев учился на режиссерском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии в 1966 году. Первая его известная работа — вышедший на экраны в 1969 году фильмом «В этом южном городе». Полюбились зрителям его ленты «Бабек» о главе восстания хуррамитов против Арабского халифата и «Низами» об азербайджанском поэте и мыслителе средневековья. В 1982 году Кулиев удостоился звания Народный артист Азербайджанской ССР.