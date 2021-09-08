Режиссер назвал «Веном-2» необычной историей любви

Режиссер Эндрю Серкис, который снял фильм «Веном-2», назвал его необычной историей любви. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он рассказал, что в фильме будут показаны необычные романтические чувства. В нем будут раскрыты отношения между симбиотом и хозяином. Режиссер отметил, что журналист Эдди Брок, которого сыграет Том Харди, и Веном не могут друг без друга, несмотря на все конфликты.

«Эта история об очень необычных отношениях между симбиотом и хозяином. В любом любовном романе есть свои подводные камни, свои взлеты и падения», — рассказал Серкис.

Режиссер отметил, что дружба главных героев, хоть и наполнена стрессом, но является любовью.

Sony Pictures сдвинула дату выхода «Венома 2» в Америке на две недели вперед. Теперь фильм планируют показать только 1 октября. При этом в России дата релиза кинокомикса пока не изменилась — планируется, что его можно будет увидеть 14 октября.

При этом «Веному» придется соперничать с картиной «Святые Ньюарка», которая появится в американском прокате в тот же день — 1 октября. Однако этот фильм сразу же будет доступен не только на больших экранах, но и в онлайн-кинотеатре HBO Max.