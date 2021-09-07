Sony в пятый раз отложил дату выхода «Венома 2»

Sony Pictures сдвинула дату выхода «Венома 2» в Америке на две недели вперед. Теперь фильм планируют показать только 1 октября. При этом в России дата релиза кинокомикса пока не изменилась — планируется, что его можно будет увидеть 14 октября.

Sony Pictures решила сдвинуть дату выхода «Венома 2» после того, как успешно стартовал другой проект студии Marvel — «Шан-Чи и легенда десяти колец». Только за первые выходные после релиза этот кинокомикс собрал в прокате почти 130 миллионов долларов.

Благодаря тому, что «Веном 2» выйдет в прокат 1 октября, он сможет опередить остальные блокбастеры октября в американском прокате. Речь идет о картинах «Не время умирать» (8 октября), «Хэллоуин убивает» (15 октября) и «Дюна» (22 октября).

При этом «Веному» придется соперничать с картиной «Святые Ньюарка», которая появится в американском прокате в тот же день — 1 октября. Однако этот фильм сразу же будет доступен не только на больших экранах, но и в онлайн-кинотеатре HBO Max.