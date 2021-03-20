Режиссер «Лиги справедливости» отказался снимать супергеройское кино

Американский режиссер Зак Снайдер заявил, что больше не намерен снимать фильмы по мотивам комиксов. По его словам, он больше не хочет погружаться в мир супергероев и спасения мира.

В беседе с изданием Deadline Снайдер рассказал, что несмотря на интерес к некоторым комиксам, в частности, «Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря», он снимать супергеройское кино он больше не хочет.

«Я не горю желанием снимать еще одну картину по комиксам», — заявил режиссер.

Он добавил, что студия Warner Bros. также не проявила интереса к дальнейшей совместной работе с ним. Режиссер отметил, что считает это нормальным явлением и относится к этому с пониманием. Сейчас Снайдер занят сразу в нескольких проектах для стриминговой платформы Netflix.

Первый ЛГБТ-персонаж в костюме Капитана Америки появится в комиксах Marvel Comics. Так американская компания отметит 80-летие супергероя. Персонаж Аарон Фишер войдет в новую ограниченную серию комиксов «Соединенные Штаты Капитана Америки». В ней Стив Роджерс объединится с Капитанами Америками прошлого: Баки Барнсом, Сэмом Уилсоном и Джоном Уокером. Он отправится в путешествие по США, чтобы найти свой украденный щит.