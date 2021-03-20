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    20 марта 2021, 04:53

    Режиссер «Лиги справедливости» отказался снимать супергеройское кино

    Валерия Шафирко

    Американский режиссер Зак Снайдер заявил, что больше не намерен снимать фильмы по мотивам комиксов. По его словам, он больше не хочет погружаться в мир супергероев и спасения мира.

    В беседе с изданием Deadline Снайдер рассказал, что несмотря на интерес к некоторым комиксам, в частности, «Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря», он снимать супергеройское кино он больше не хочет.

    «Я не горю желанием снимать еще одну картину по комиксам», — заявил режиссер.

    Он добавил, что студия Warner Bros. также не проявила интереса к дальнейшей совместной работе с ним. Режиссер отметил, что считает это нормальным явлением и относится к этому с пониманием. Сейчас Снайдер занят сразу в нескольких проектах для стриминговой платформы Netflix.

    Первый ЛГБТ-персонаж в костюме Капитана Америки появится в комиксах Marvel Comics. Так американская компания отметит 80-летие супергероя. Персонаж Аарон Фишер войдет в новую ограниченную серию комиксов «Соединенные Штаты Капитана Америки». В ней Стив Роджерс объединится с Капитанами Америками прошлого: Баки Барнсом, Сэмом Уилсоном и Джоном Уокером. Он отправится в путешествие по США, чтобы найти свой украденный щит.