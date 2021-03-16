Гей-супергерой появится в комиксе о Капитане Америке

Первый ЛГБТ-персонаж в костюме Капитана Америки появится в комиксах Marvel Comics. Так американская компания отметит 80-летие супергероя, сообщил Comicbook.

Персонаж Аарон Фишер войдет в новую ограниченную серию комиксов «Соединенные Штаты Капитана Америки».

В ней Стив Роджерс объединится с Капитанами Америками прошлого: Баки Барнсом, Сэмом Уилсоном и Джоном Уокером. Он отправится в путешествие по США, чтобы найти свой украденный щит. В поездке команда встретится с обычными людьми из всех слоев общества, которые примерили мантию Капитана Америки для защиты своих сообществ. Одним из этих людей окажется Аарон Фишер.

Marvel Comics описывает Аарона Фишера так: «Капитан Америка железных дорог — бесстрашный подросток, который встал на защиту своих товарищей-беглецов и бездомных».

Авторы «Соединенных Штатов Капитана Америки №1» — Джошуа Трухильо и Яном Базальдуа.

«Аарон вдохновлен героями квир-сообщества: активистами, лидерами и обычными людьми, которые стремятся к лучшей жизни. Он выступает за угнетенных и забытых. Я надеюсь, что его дебютная история найдет отклик у читателей и поможет вдохновить следующее поколение героев», — сказал Трухильо.

Персонажа нарисовал Ян Базальдуа. Он напомнил, что Капитан Америка сражался против сверхсильных существ и почти всегда спасал мир. Однако Аарон помогает тем, кто сталкивается каждый день с бытовыми проблемами.

Первый том выйдет 2 июня 2021 года.

Впервые Капитан Америка попал в комикс в 1941 году, читатели увидели его на страницах Captain America Comics #1.