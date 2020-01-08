Режиссер «Легенды № 17» объяснил провал фильмов неготовностью зрителей

«Фильмы — они как люди, и иногда зритель не готов с ним общаться, как с человеком», — пояснил свою мысль режиссер. При этом он не исключил, что зрители могут быть просто не готовы к такому виду общения.

По мнению режиссера, кинематограф — это особая зона, где удача может возникнуть на пустом месте, а тяжелая работа над фильмом не принести никакого результата. Николай Лебедев пояснил, что это свойственно не только российскому кинопроизводству, но и американскому, где все заранее просчитывают наперед.

При этом режиссер отметил, что не стоит измерять успех фильма кассовыми сборами, так как это очень наивный подход.

Между тем, в российском кинопрокате установлен новый рекорд. Как раз по кассовым сборам. Российский фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Сборы картины с 26 декабря составили более 1,8 миллиарда рублей.