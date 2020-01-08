«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Со дня премьеры — 26 декабря 2019 года - фильм заработал более 1,8 миллиарда рублей.

«Фильм режиссера Клима Шипенко уверенно лидирует с самого выхода на экраны, побив рекорды сборов российских фильмов в новогодние праздники, и с легкостью обойдя всех конкурентов», — говорится в сообщении компании «Централ партнершип», которая занимается прокатом.

Роли в ленте исполнили Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова, Олег Комаров, Кирилл Нагиев и другие актеры. Согласно сюжету, отец-олигарх решает перевоспитать своего избалованного и зарвавшегося сына Гришу.

Он обращается за помощью к психологу. Они «усыпляют» мажора и «отправляют» его в XIX век, где он становится обычным холопом, учится на своих ошибках и, в конце концов, становится хорошим парнем.