Режиссер «Джокера» опубликовал неизвестный кадр со съемок

На снимках запечатлен Хоакин Феникс в образе главного героя картины Артура Флека. На фотографии он стоит спиной и смотрит на лестницу, где он исполняет финальный танец.

Уточняется, что российская премьера «Джокера» состоялась осенью прошлого года. Хоакин Феникс получил «Оскара» за лучшую мужскую роль, а Хильдур Гуднадоуттир — за лучшую музыку к фильму.

В начале июле в некоторых СМИ появилась информация, что американский актер Джонни Депп может воплотить Джокера в новой картине «Бэтмен будущего» (Batman Beyond).

Фильм снимет Тим Бертон, до этого часто работавший с Деппом и снявший первые фильмы про супергероя.

Депп снимался в таких работа Бертона, как «Эдвард Руки-ножницы», «Эд Вуд», «Алиса в стране чудес», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Чарли и шоколадная фабрика» и «Мрачные тени».