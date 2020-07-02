Джонни Депп может сыграть нового Джокера

«Бэтмен будущего» должен стать киноверсией одноименного полнометражного мультфильма 2000 года.

Депп снимался в картинах Бертона «Эдвард Руки-ножницы», «Эд Вуд», «Алиса в стране чудес», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Чарли и шоколадная фабрика» и других.

В 1989 году Тим Бертон снял фильм «Бэтмен», ставший первой частью киносерии об этом супергерое от компании Warner Bros. Джокера тогда сыграл Джек Николсон.

Пользователи соцсетей выкладывают изображения Деппа в образе Джокера.

В 2019 году вышла драма «Джокер», главную роль в которой исполнил Хоакин Феникс. Картина стала популярной по всему миру.