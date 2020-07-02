Джонни Депп может сыграть нового Джокера
Американский актер Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме «Бэтмен будущего» (Batman Beyond), сообщили источники издания We Got This Covered. Режиссером картины выступит Тим Бертон, до этого часто работавший с Деппом.
«Бэтмен будущего» должен стать киноверсией одноименного полнометражного мультфильма 2000 года.
Депп снимался в картинах Бертона «Эдвард Руки-ножницы», «Эд Вуд», «Алиса в стране чудес», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Чарли и шоколадная фабрика» и других.
В 1989 году Тим Бертон снял фильм «Бэтмен», ставший первой частью киносерии об этом супергерое от компании Warner Bros. Джокера тогда сыграл Джек Николсон.
Пользователи соцсетей выкладывают изображения Деппа в образе Джокера.
В 2019 году вышла драма «Джокер», главную роль в которой исполнил Хоакин Феникс. Картина стала популярной по всему миру.