Режиссер «Человека дождя» снимет сериал о высадке американцев на Луну

Режиссер известного фильма «Человек дождя» Барри Левинсон снимет сериал о высадке американских астронавтов на Луну. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Фильм получит название «Один гигантский скачек». Зрители узнают о высадке на Луну ракеты «Аполлон-11». События мини-сериала будут завязаны на личностных конфликтах астронавтов.

Продюсерами сериала станут Кевин Костнер, Майк Медавой и Стивен Крониш.

Актерский состав сериала пока неизвестен. Главными героями станут Нил Армстронг, Базз Олдрин, Майкл Коллинз и психиатр Рэйчел Кэтрин Людвиг.

Ранее премьера сериала «Коса» состоялась в онлайн-кинотеатре KION 25 августа. Над проектом работали МТС Медиа и Продюсерская компания «Среда». Сюжет детективного триллера расскажет об обаятельной девушке-следователе, которая пытается раскрыть ряд ритуальных убийств.

Съемки сериала проходили в Калининградской области, на Куршской косе. Главные роли исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов. Лапиньш предстала в образе следователя Евы Кайдас, а Горбатов исполнил роль журналиста Романа Рахманова.