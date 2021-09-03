«Мы нашли этих девушек, „убили“»: съемочная группа рассказала, как снимали сериал «Коса»

Премьера сериала «Коса» состоялась в онлайн-кинотеатре KION 25 августа. Над проектом работали МТС Медиа и Продюсерская компания «Среда». Сюжет детективного триллера расскажет об обаятельной девушке-следователе, которая пытается раскрыть ряд ритуальных убийств. Об этом сообщили «Дни.ру».

Съемки сериала проходили в Калининградской области, на Куршской косе. Главные роли исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов. Лапиньш предстала в образе следователя Евы Кайдас, а Горбатов исполнил роль журналиста Романа Рахманова.

Создатели сериала рассказали, что место действия играет огромную роль для сюжета.

«Куршская коса была заложена в историю уже на уровне сценария, который написала Татьяна Арцеулова. Это прекрасный регион со своей уникальной природой, с впитавшей разные культуры местностью», — заявил режиссер сериала Игорь Волошин, получивший известность благодаря проектам «Физрук», «Я», «Бедуин».

Режиссер рассказал, что съемки всех сцен, за исключением интро, проходили в Калининграде. Съемочная группа находилась там на протяжении двух месяцев.

Большое внимание уделили и хоррор-составляющей. Изначально трупы жертв не планировали показывать на экране, так как это не было прописано в сценарии. Однако режиссер принял решение изобразить эти сцены.

«Самих сцен, в которых были бы представлены их трупы, не было. Мое режиссерское решение — эти сцены с трупами поставить. Мы нашли этих девушек, „убили“ их, нанеся большое количество особого грима, и сняли», — объяснил он.