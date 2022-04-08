Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. Тело политика предали земле после церемонии прощания.

Прощание с Жириновским прошло на Новодевичьем кладбище. Присутствовали только близкие люди. В честь Жириновского дали последний залп.

Военные с портретом политика и венками прошли по алее. Оркестр исполнил траурный марш.

Утром в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл провел отпевание Жириновского. Предстоятель РПЦ сам изъявил желание лично провести заупокойное богослужение.

«360» вел прямую трансляцию церемонии прощания с Жириновским, которая состоялась в Колонном зале Дома союзов. Первым проститься с политиком приехал президент РФ Владимир Путин. В церемонии также приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Татьяна Голикова, омбудсмен Татьяна Москалькова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов и многие другие политики. Из-за большого количества людей, пришедших проститься с политиком, церемонию продлили.

Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни. В начале февраля Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией. О смерти политика стало известно 6 апреля. Лидеру ЛДПР было 75 лет.