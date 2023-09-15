Культура 15 сентября 2023, 15:35 Репертуар на 97-й сезон раскрыли в «Ленкоме» Московский «Ленком Марка Захарова» огласил репертуар на 97-й сезон Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» открыл 97-й сезон. Главный режиссер Алексей Франдетти и директор театра Марк Варшавер поделились планами и озвучили репертуар культурного учреждения. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Первой премьерой станет спектакль «На дне». Его поставят по пьесе русского писателя Максима Горького.

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Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак приступит к работе над спектаклем «Танго». Его поставят по одноименной драме польского драматурга Славомира Мрожека.

Кроме этого, главный режиссер театра Алексей Франдетти поставит «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира. Ранее анонсировали, что подмосковный театр «Чеховская студия» выступит на фестивале в Липецке.