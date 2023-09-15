Подмосковье 15 сентября 2023, 11:50 Подмосковный театр «Чеховская студия» выступит на фестивале в Липецке Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

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Театр подмосковного музея-заповедника «Мелихово» примет участие в фестивале «Липецкие театральные встречи». Комедию «Руководство для желающих жениться» по рассказам Антона Чехова представят 5 октября.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что постановка объединяет пять произведений писателя: «Ушла», «Дипломат», «О, женщины, женщины!..», «Счастливый конец» и «Женщина без предрассудков». Зрители увидят разные семейные истории и в некоторых узнают самих себя.

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По словам режиссера Кирилла Лоскутова, спектакль погружает в атмосферу свадебного пиршества. Отношения редко бывают идеальными, но настоящая любовь помогает преодолеть трудности.

Фестиваль ежегодно проводит Липецкий драматический театр. Он является другом музея «Мелихово» и соучредителем фестиваля «Мелиховская весна».

«Липецкие театральные встречи» проходят с 1985 года. В фестивале участвуют театры России и других стран. Они привозят в город спектакли по классике и современной драматургии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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