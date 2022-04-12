Райкин подтвердил увольнение из Высшей школы сценических искусств

Народный артист России Константин Райкин подтвердил свое увольнение с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) по решению ректора Анатолия Полянкина. Видеообращение артиста появилось в Telegram-канале театра «Сатирикон».

По словам артиста ситуация развивалась довольно давно. Райкин подчеркнул, что в этой ситуации он чувствует себя полностью правым.

«Я 50 лет преподаю и хочу это продолжать. В этой школе я осуществил два выпуска артистов. И часть из них замечательно работает у меня в театре „Сатирикон“. Он [Полянкин] убрал должность художественного руководителя, кем я являлся», — заявил артист.

Райкин отметил, что занимающий пост ректора Полянкин в учебном заведении не появляется годами. Он не знаком со студентами, не видел дипломных спектаклей, а занимается только запретами и бумажной работой.

«Он считает, что может руководить этим делом совершенно в нем ничего не понимая и целенаправленно разрушая», — добавил артист. Райкин подчеркнул, что был готов к такой ситуации и сейчас ведет работу с юристами.

«Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему. Такая у меня формула жизни», — подытожил он.

Ректор ВШСИ Анатолий Полянкин в конце марта подписал приказ о приостановке работы учебного заведения на три месяца. Основатель и художественный руководитель школы Константин Райкин с таким решением не согласился и подал иск в суд. В результате ректор упразднил его должность.

Студенческий совет Высшей школы технических искусств призвал Рособрнадзор обратить внимание на решения ректора, которые идут вразрез с интересами учеников. Авторы заявления призвали повлиять на ситуацию и не допустить уничтожения учебного заведения.