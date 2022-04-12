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    12 апреля 2022, 13:41

    Райкин уволен из Театральной школы — СМИ

    Журнал «Театр»: Райкин уволен с поста худрука Высшей школы сценических искусств

    Максим Зинкин, Мария Бокарева

    Константин Райкин уволен с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы). Соответствующее решение принял ректор ВШСИ Анатолий Полянкин, написал журнал «Театр».

    Райкин уволен из Театральной школы — СМИ

    Студенческий совет учебного заведения не согласился с решением Полянкина, назвав его неприемлемым и идущим вразрез с интересами учащихся.

    «Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения», — заявили в студсовете.

    Личная помощница артиста Екатерина в ответ на запрос «360» прокомментировать информацию сообщила, что Райкин находится на репетиции. По ее словам, свой ответ сторона артиста опубликует в Сети.

    Ректор Полянкин 24 марта подписал приказ о приостановке работы учебного заведения на три месяца. В ответ Райкин подал исковое заявление в суд, беседе между сторонами назначена на 21 апреля

    Константин Райкин основал Театральную школу в 2012 году и является ее художественным руководителем.