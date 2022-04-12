Константин Райкин уволен с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы). Соответствующее решение принял ректор ВШСИ Анатолий Полянкин, написал журнал «Театр».

Студенческий совет учебного заведения не согласился с решением Полянкина, назвав его неприемлемым и идущим вразрез с интересами учащихся.

«Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения», — заявили в студсовете.

Личная помощница артиста Екатерина в ответ на запрос «360» прокомментировать информацию сообщила, что Райкин находится на репетиции. По ее словам, свой ответ сторона артиста опубликует в Сети.

Ректор Полянкин 24 марта подписал приказ о приостановке работы учебного заведения на три месяца. В ответ Райкин подал исковое заявление в суд, беседе между сторонами назначена на 21 апреля

Константин Райкин основал Театральную школу в 2012 году и является ее художественным руководителем.