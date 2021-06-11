«Союзмультфильм» запустил переговоры с Netflix

«Союзмультфильм» начал переговоры с американской компанией Netflix, на которых обсуждаются перспективы сотрудничества. Об этом рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева, сообщил ТАСС.

«Я сегодня совещалась с компанией Netflix и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем», — заявила она.

Речь идет о возможной продаже американцам уже готовых проектов. По словам Слащевой, для «Союзмультфильма» очень важно международное сотрудничество с точки зрения развития. Помимо этого, обсуждается совместное продюсирование полнометражных фильмов, написало ИА Nation News.

Уже заключено несколько сделок с иностранными партнерами.

«У нас очень много планов по выходу на международные рынки, и мы уже вышли — четыре или пять серьезных сделок по продаже нашего контента прошли», — отметила председатель правления «Союзмультфильма».

Однако в современных реалиях этого недостаточно, поэтому студия и дальше будет двигаться в этом направлении, добавила Слащева.

Кроме того, киностудия продолжает работу над рядом лент, которые покажут на больших экранах в 2021–2023 годах. Одна из них — «Адъютант Суворова», которую представят в конце 2020-го. В целом «Союзмультфильм» планирует с 2023 года выпускать по два полнометражных фильма в год.