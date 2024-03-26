26 марта 2024, 19:24
Путину подарили картину о детях Донбасса
Художник Крюков подарил Путину картину о детях Донбасса
Ставший лауреатом премии президента России молодых деятелей культуры художник Алексей Крюков вручил главе государства Владимиру Путину свою картину «В минуты тишины». Свою работу он посвятил детям Донбасса.
Автор пояснил, что в 2016 году он приезжал в Луганск в качестве волонтера. Тогда же он увидел на пробитом снарядами асфальте нарисованные цветными мелками детские рисунки. Свое наблюдение художник переложил на холст.
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По словам Крюкова, героиня его картины — рисующая на асфальте мир маленькая девочка — стала символом надежды и света.
«Владимир Владимирович, я хочу ее вам подарить. В знак уважения. И прошу, чтобы ее вам передали. Такая символичная работа во многом для меня», — обратился к главе государства художник во время вручения премии.
Рассказывая о своих планах, Крюков заявил, что намерен в ближайшее время заняться написанием портретов героев специальной военной операции.
«Смотришь на них и видишь: когда читал произведения Толстого или Державина про ополченцев — вот это они, они пришли через века. Вот такие героические люди окружают нас, и они явили себя с 2014 года. Я считаю своим долгом это все отобразить», — добавил лауреат премии.
Церемония награждения лауреатов премии президента России молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года прошла в Екатерининском зале Кремля.
На открытии торжественной части Путин заявил, что культурные ценности, которые несут награжденные, помогают людям сохранять гуманизм и милосердие даже в самые тяжелые времена.
Глава государства также подчеркнул, что это особенно важно сейчас, когда страна переживает последствия теракта в концертном зале Crocus City Hall.
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