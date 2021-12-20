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    20 декабря 2021, 22:42

    Путин наградил работников культуры орденами «За заслуги перед Отечеством»

    Путин наградил орденами музыканта Розенбаума и актрис Неелову с Гуляевой

    Дарья Бунякова

    Президент Владимир Путин подписал указ о награждении работников культуры. Ордена получили музыкант Александр Розенбаум, актрисы Марина Неелова, Нина Гуляева и режиссер Всеволод Шиловский.

    Путин наградил работников культуры орденами «За заслуги перед Отечеством»

    «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени Розенбаума Александра Яковлевича», — сказано в указе главы государства.

    Подписанный Путиным документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, актрису театра «Современник» Марину Неелову наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Такую же награду получили актриса МХАТ имени Чехова Нина Гуляева и член общественной организации «Гильдия кинорежиссеров России» Всеволод Шиловский.

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