Путин наградил работников культуры орденами «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении работников культуры. Ордена получили музыкант Александр Розенбаум, актрисы Марина Неелова, Нина Гуляева и режиссер Всеволод Шиловский.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени Розенбаума Александра Яковлевича», — сказано в указе главы государства.

Подписанный Путиным документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, актрису театра «Современник» Марину Неелову наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Такую же награду получили актриса МХАТ имени Чехова Нина Гуляева и член общественной организации «Гильдия кинорежиссеров России» Всеволод Шиловский.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о премиях лучшим представителям СМИ. Сотрудники прессы получат по одному миллиону рублей. Персональных премий удостоены девять журналистов, а также награды получат 11 журналистских коллективов.