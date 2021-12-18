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    18 декабря 2021, 13:15

    Лучших представителей СМИ наградят в правительстве

    Правительство выдало по миллиону лучшим журналистам и изданиям

    Михаил Закурдаев

    Правительство России выдаст 20 премий по миллиону рублей лучшим представителям СМИ. Распоряжение было подписано премьером Михаилом Мишустиным.

    Лучших представителей СМИ наградят в правительстве

    Персональных премий в 2021 году удостоены девять журналистов. Кроме того, награды получат 11 журналистских коллективов.

    За мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов награжден исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

    Также к высокой награде представлены секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов, Ирада Зейналова (НТВ), Татьяна Бодрова (Первый канал), Гульшат Балтаева (телеканал «Россия»), Елизавета Бродская («ТВ-Новости»), Дина Карпицкая («КП») и прочие.

    В числе лауреатов, удостоенных персональной премии, есть и представители региональных СМИ. Это главный редактор пензенского журнала «Чердобряк» Марина Танцырева (награда присуждена за вклад в формирование у детей любви к чтению и русскому языку) и генеральный директор воронежского телеканала «Студия „Губерния“» Зоя Грязева (за развитие регионального телевидения).

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