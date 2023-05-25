Культура 25 мая 2023, 20:59 Проект Соборной мечети в Казани представили на «АРХ Москва» Архитектор Ляшенко: Казанская соборная мечеть вместит 10 тысяч верующих Сайт мэра и правительства Москвы

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На Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна «АРХ Москва» столичное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» презентовало проект Соборной мечети в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал «ШЭР».

«По нашему замыслу новая мечеть станет для Казани точкой притяжения как в религиозном, так и в светском смысле», — отметил архитектор, основатель архитектурного бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры» Николай Ляшенко.

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По его словам, одновременно в мечети разместятся 10 тысяч верующих.

Участком для строительства религиозного сооружения выбрали место слияния Волги и Казанки.

Своей формой мечеть отсылает к священной каабе (лаконичный куб), рядом с ней — почти стометровый минарет со смотровой площадкой, которая станет одной из самых высоких в Европе. Внутри разместится музей ислама.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ждет гостей выставки «АРХ Москва».