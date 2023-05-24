24 мая 2023, 11:17
Международная выставка архитектуры и дизайна пройдет в Москве до 27 мая — Собянин
Мэр Москвы Собянин рассказал, что ждет гостей выставки «АРХ Москва»
Международная выставка-форум архитектуры и дизайна «АРХ Москва» пройдет в столице до 27 мая. Двери для всех желающих открыли в Гостином дворе по адресу: Ильинская улица, дом № 4. Что ждет гостей мероприятия, в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«В рамках экспозиции на площадке представят инновационные решения в сферах проектирования, строительства и оформления пространств. Один из центральных стендов посвятят социальным объектам», — рассказал он.
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Собянин подчеркнул, что в этом году, помимо выставки, пройдут мероприятия деловой программы. Участники обсудят будущее города и его жителей, перспективы таких профессий, как архитектор, строитель и девелопер и многое другое.
Зарегистрироваться на выставку можно на ее официальном сайте. До 26 мая экспозиция будет работать с 10:00 до 21:00, а заключительный день пройдет до 20:00.
Ранее в музее «Новый Иерусалим» в Истре открылась выставка предметного дизайна «Придумано и сделано в России».
Все экспонаты выполнили участники всероссийского конкурса.
Выставки
Сергей Собянин
Москва 2023
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