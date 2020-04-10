Проект «‎Дау»‎ будет доступен онлайн с середины апреля

По данным издания, всего снято 10 фильмов. Первыми выйдут «Дегенерация» и «Наташа». Именно эти ленты были показаны на Берлинском кинофестивале в этом году.

Позже появятся остальные фильмы, а также 700 часов отснятого хронометража, сериалы и тексты о «Дау». В онлайн покажут ленты, переделанные режиссером после парижской премьеры в прошлом году.

Всего Хржановский работал над проектом 12 лет. Работу оператора «Наташи» Юргена Юргеса отметили «Серебряным медведем» за художественный вклад.

Осенью 2019 года российский Минкульт не выдал прокатные удостоверения фильмам «Дау. Саша Валера», «Дау. Нора Сын», «Дау. Новый человек», «Дау. Наташа». Ведомство обнаружило в них пропаганду порнографии.

Некоторых критиков не впечатлил фильм «Наташа». По их мнению, он оставит зрителей разочарованными, поскольку драма чересчур затянута, не структурирована и отрывочна.

«Богатый на атмосферу и скудный на драматизм, „Дау. Наташа“ захватывает концептуально, но оказывается слабым в кинематографическом смысле», — написали они.