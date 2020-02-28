Мрачное порно о сталинской России. Вышли первые отзывы о фильме «Дау. Наташа» с изнасилованием в стенах КГБ

В Берлине на кинофестивале показали работу Ильи Хржановского «Дау. Наташа». Это одна из самых скандальных частей проекта, показанного в Париже в прошлом году. «360» выяснил, что о фильме говорят критики.

Картина рассказывает историю буфетчицы Наташи, живущей в СССР условных 1950-х. Во время званого ужина коллега знакомит девушку с французским ученым. Иностранец и Наташа перебарщивают со спиртным и занимаются сексом. На следующий день как ни в чем не бывало француз обедает в буфете, а девушка прислуживает ему.

Правда, для Наташи ночь не проходит бесследно. Она попадает на допрос в КГБ. Там буфетчицу жестоко пытают, в частности, насилуют коньячной бутылкой. В итоге, девушка соглашается сотрудничать с мучителями.

Создатели картины отметили, что все события реальны. Оператор только запечатлел происходящее на самом деле. Съемки проходили в специально отстроенных декорациях, где исполнители ролей жили в течение нескольких лет. Но, по словам режиссера, в любой момент могли покинуть проект. Этичность проекта обсуждают давно. Но показ «Дау. Наташа» возобновил споры.

«Скудный на драматизм»

Стивен Далтон в The Hollywood Reporter сказал, что работа Хржановского рисует «мрачную картину любви и секса в сталинской России». Автор статьи отмечает, что на экране появляется реальный секс и «мерзкие симуляции сексуальных пыток». «Рваный, неотшлифованный натурализм — это не то же самое, что эмоциональная истина», — говорится в материале. При этом Далтона смущает не только реалистичность.

Богатый на атмосферу и скудный на драматизм, «Дау. Наташа» захватывает концептуально, но оказывается слабым в кинематографическом смысле... Масштабный портрет спонсируемого государством садизма временами по-настоящему пугает, но все же этого мало, чтобы спасти этот слишком длинный и недостаточно мощный фильм Стивен Далтон.

По словам Далтона, большая часть фильма состоит из долгих, бессвязных, пропитанных алкоголем разговоров между уставшей от жизни буфетчицей среднего возраста Наташей и ее дерзкой молодой коллегой Ольгой. И если вначале эти разговоры пропитаны какой-то энергией, то вскоре начинают затягиваться и повторяться. Для не знакомых со всем проектом зрителей картина и вовсе, по мнению автора статьи, представится «стереотипно мрачным куском винтажного артхаусного жалкого порно».

«Оставит зрителя разочарованным»

Критическая статья Джонатана Ромни в Screen.Daily также далека от положительной. «Без понимания контекста, который мог бы позволить зрителям понять, в каком мире мы находимся, кто эти люди и как они попали сюда, сама драма кажется отрывочным, несколько неструктурированным фрагментом», — говорится в материале.

Также Ромни отмечает, что сцены лишь кажутся спонтанными, при этом они имеют эмоциональную необработанность. Интерьер же в статье назван «серым».

Что касается нового взгляда на личную жизнь обычных людей при Сталине, «Наташа» рассказывает мало нового, за исключением сексуальной составляющей. «Наташа» может оставить зрителей потрясенными, но в то же время озадаченными и разочарованными Джонатан Ромни.

«Посиделки с бутылкой коньяка»

Не осталась в стороне и кинокритик Зинаида Пронченко, которая в своем «Берлинском блоге» назвала «Наташу» частью «дегенеративного семейства „Дау“». Хржановский, по словам автора материала, занимался все эти годы не искусством, а подглядыванием: «Но мы почему-то должны к нему киноведческие алгоритмы применять», — пишет Пронченко.

При этом кинокритик говорит, что видела часть фильма — «самый жесткач» — еще в прошлом году, в Париже.

Посиделки с бутылкой коньяка — сначала ее горлышко засовывают в глотку, потом во влагалище — и, в общем, распиаренная правозащитными органами Fасеbооk сцена меня не травмировала Зинаида Пронченко.

В своей статье Пронченко задается вопросом: «Мне зачем на это смотреть? Потому что все взаправду — и кровь, и пот, и сперма, униженные и оскорбленные валяются в собственном говне максимально убедительно?» Кинокритик добавляет, что эксплуатация людей — мероприятие аморальное, даже если его называют импровизацией или «проектом Дау».

Справедливости ради стоит сказать, что были и те, кому картинка понравилась. Среди ценителей такого «искусства» — Джоффри Макнаб. В Своей работе для Independent он пишет, что фильм «возьмет за живое большинство зрителей». Питер Бредшоу же в The Guardian отмечает, что «Наташа» — «глубоко волнующий фильм».

Посмотреть все 700 часов нашумевшего проекта и вынести собственный вердикт можно будет на официальном сайте проекта. Правда, лишь к концу 2021 года.