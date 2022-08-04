Продолжение «Джокера» с Хоакином Фениксом покажут в 2024 году

Киностудия Warner Bros. снимет продолжение фильма «Джокер» с актером Хоакином Фениксом в главной роли. Картина выйдет на широкие экраны осенью 2024 года.

Продолжение истории «Джокера» снимут в жанре мюзикла. Лента получила подзаголовок Folie à deux («Безумие для двоих»), написало издание Deadline. Многие события фильма будут происходить в психиатрической больнице Аркхэм. Съемки начнутся в декабре 2022 года.

Главную роль в «Джокере» сыграет Хоакин Феникс. Вместе с ним в ленте снимется певица Леди Гага. Как предположили журналисты, исполнительница предстанет перед зрителями в образе Харли Квинн.

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс сообщил о работе над продолжением истории в июне 2022 года. Первый фильм вышел осенью 2019-го. Ему удалось собрать в прокате более миллиарда долларов. За лучшую мужскую роль Феникс получил «Оскара».

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