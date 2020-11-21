Продюсер напомнил артистам, как они могут заработать в Новый год

Продюсер Евгений Морозов не видит причин для жалоб артистов на ковидные ограничения. По его мнению, есть способы заработать в новогодние праздники.

Морозов напомнил, что в стране нет карантина и серьезно пострадать от существующих ограничений могут только государственные театры. Все дело в том, что в культурных заведениях нельзя заполнять больше 25% мест.

«Но это вопрос к компетенции организаторов: кто-то умеет организовать досуг богатому заказчику, а кто-то нет. В регионах корпоративов будет меньше, а в Москве — нет», — передает телеканал «Звезда» слова продюсера.

По словам Морозова, корпоративы будут проходить, хоть и в меньшем количестве. Он обратил внимание, что банкетные залы в области уже забронированы на Новый год, а значит, там могут выступать артисты и певцы. Также продюсер в качестве примера привел обеспеченных людей, которые могут организовать сцену у себя дома.

Многие артисты поддержали идею о предоставлении выплат из-за введения новых ограничений в Москве. Елена Воробей предложила предоставить артистам льготы на продукты и попросила государство о них позаботиться.